Voll, aber kein Chaos

Direkt zum Ferienstart heute brauchen Reisende starke Nerven. Rund um Hagen gilt die A1 als eine der staureichsten Strecken. Bei der A45 hoffen alle, dass sich das mit der Sperrung in Höhe Lüdenscheid mittlerweile bis in die letzte Ecke herumgesprochen hat und die die Leute lieber die Umleitungen fahren. Volle Autobahnen soll es heute Nachmittag und dann am Samstag geben, wer kann, soll die Stoßzeiten meiden. Tanken sollte man am Besten abends, dann ist es günstiger. Wer nur zu den Feiertagen unterwegs sein will, sollte Gründonnerstag mit viel Verkehr rechnen. Die anderen Tagen wird es nicht so voll wie zu Ferienbeginn.