Von Renoir bis Warhol - Ausstellung im Osthausmuseum begeistert die Leute

Mit der großen Resonanz sei das Osthaus Museum wieder in der Mitte der Stadt und zurück auf der Landkarte der wichtigen Kunstmuseen in NRW angekommen, so die Einschätzung von Museumsdirektor Rainer Stamm. Das Konzept der Ausstellung habe sich bewährt: Es ging darum, Werke, die seit vielen Jahren und Jahrzehnten in den Depots des Museums lagerten, neu zu entdecken und sie in einer noch nie da gewesenen Ausstellung neu zu präsentieren. Die Resonanz der Fachwelt war ebenso positiv wie das Echo der Besucherinnen und Besucher.