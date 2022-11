Wohnungsbrand in Altenhagen

Offenbar hatte sich in der Küche der Wohnung Speisefett entzündet und so den Brand ausgelöst. Feuerwehrleute konnten den Bewohner aus der Wohnung holen, er kam mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, ebenso ein Mann aus einer anderem Wohnung. Alle anderen Leute aus dem Haus wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Die Wohnung, in der es brannte, ist vorerst unbewohnbar.