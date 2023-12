Wunschbaumaktion bei INJOY

Der Wunschbaum bei INJOY

Das Fitnessstudio INJOY in Hohenlimburg organisiert bereits die zweite Wunschbaumaktion dieses Jahr. Die Kinder- und Jugendhilfe ,,Herzenskinder e.V'' sind noch eine junge Jugendhilfe und bauen sich gerade noch auf. Sie sind aber mit ihrer Verwaltung dieses Jahr in die Färberstraße eingezogen, wodurch der Kontakt zum Fitnessstudio entstand. Die Geschenke haben die Jungs aus dem Herzenskinder-Haus am Dienstag (29.12.23) erhalten.

Große Bereitschaft

Schon seit über 20 Jahren organisiert INJOY ihre Wunschbaumaktion. Mitmachen können dabei nur die Mitglieder das Fitnessstudios. Im Vergleich zu früher ist die Bereitschaft in den letzten Jahren trotz Pandemie und Inflation sogar gestiegen, sagt die Mitarbeiterin des INJOYs Regina Prantl.

