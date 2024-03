Xiao statt Vapiano

Das Angebot

Das großflächige Restaurant bietet ein Erlebnis-Buffet mit dem Schwerpunkt auf asiatischer Küche. Es gibt rund 200 verschiedene Speisen und die große Auswahl an Zutaten beim Live-Grill lassen tausende Kombinationen zu. Die werden mit hausgemachten und glutamatfreien Saucen abgerundet. Ein reichhaltiges Vorspeisen- und Dessertbuffet wird ebenfalls angeboten. Neben dem klassischen Schokobrunnen mit Vollmilchschokolade gibt es hier auch einen mit weißer Schokolade.

Das Ambiente ist anders als bei den meisten asiatischen Restaurants, es ist urbaner und an asiatische Metropolen wie Shanghai angelehnt.

Nachhaltigkeit in der Biotonne

Um Lebensmittelabfälle zu reduzieren kommt Winnow, eine KI-basierte Abfallerkennung, zum Einsatz.

© Radio Hagen

Außerdem ist Xiao bei Too Good To Go vertreten, so landet erst gar nichts in der Tonne.

So kommt das Restaurant bisher an

Gute zwei Wochen vor der Eröffnung konnte man schon einen Tisch reservieren. Das ist von den Hagenerinnen und Hagenern gut angenommen worden. In der Eröffnungswoche ist das Restaurant bereits fast restlos ausgebucht.

Geöffnet hat Xiao täglich von 12 - 22 Uhr.