Darum geht es bei den Deutschen Waldtagen

Bei den Deutschen Waldtagen geht es darum, das Bewusstsein für den Wald zu stärken. Im aktuellen Kampf gegen den Klimawandel leistet der Wald nämlich eine beachtliche Aufgabe. Die zahlreichen Bäume und Pflanzen entziehen der Atmosphäre Kohlendioxid und wandeln diesen in Sauerstoff um. Zudem bieten Wälder Schutz vor Hitze und können beispielsweise starke Gewitter deutlich mildern.

Nicht nur deshalb, sondern auch wegen seiner unbestreitbaren positiven Wirkung auf den Menschen, soll der Wald - so gut es geht - geschützt werden.

Studien haben ergeben, dass Aufenthalte im Wald das Risiko für psychische Krankheiten verringern. Sogar bei Kindern und Jugendlichen ist der Wald seit der Pandemie beliebter geworden. Nicht nur als Zufluchtsort, sondern auch als vielversprechender Faktor für die allgemeine Entwicklung.

Deutsche Waldtage: Waldbaden immer beliebter

Sehr beliebt ist momentan das sogenannte "Waldbaden", auch "Shinrin Yoku" genannt. Dabei schlendert man entspannt durch den Wald. Der für Erholung und Regeneration verantwortliche Parasympathikus wird dadurch aktiviert und sorgt für ein mentalen Reset. "Man stärkt die Immunabwehr und kann Herzkreislauf- und Atemwegserkrankungen zwar nicht unbedingt heilen, aber eben deutlich verbessern", erklärt Naturtrainerin und -botschafterin Nadine Eiben. Beim professionell angeleiteten „Waldbaden“ gibt es dann auch spezielle Aufgaben. So unter anderem anspruchsvolle Atemübungen, den Wald durch eine Lupe betrachten oder besondere Fokussierungschallenges für die Augen.

Bundesweite Woche der Klimaanpassung

Nicht nur die Deutschen Waldtage, sondern auch die bundesweite Woche der Klimaanpassung steht an. Vom 18. bis zum 22. September laufen viele innovative Veranstaltungen und Aktionen. Es geht darum allen Menschen Lösungsmöglichkeiten für eine klimafreundliche Umwelt näherzubringen. Dazu gibt es viele verschiedene Aktionen, wie beispielsweise einen Klimaspaziergang durch die Landeshauptstadt Düsseldorf oder eine Besichtigung des Wasserwerks mit Grundschülern im Kreis Minden-Lübbecke. Dieses Jahr sind insgesamt 289 Veranstaltungen geplant, mehr als 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr - darunter knapp 100 alleine in Nordrhein-Westfalen. Natürlich spielt bei der bundesweiten Woche der Klimaanpassung der Wald auch eine große Rolle. Viele Aktionen setzen sich mit den Möglichkeiten und Herausforderungen des Waldes auseinander.

Wald wurde in den letzten Jahren vernachlässigt

Die Gesundheit der Wälder darf nicht hintenüberfallen. Trockenheit, Überwässerungen und sonstige Schädigungen haben Wäldern in den letzten Jahren stark zugesetzt. Die Förster und Waldbesitzer sollten nicht allein verantwortlich für das Wohlergehen des Waldes sein. Sie brauchen dafür Unterstützung - von uns allen. Vom 15. bis zum 17. September werden deswegen in ganz Deutschland viele Waldaktivitäten und -veranstaltungen angeboten. Highlights in NRW sind diverse Kräuterwanderungen, Müllsammelaktionen oder Rangertouren. Welche Aktionen es genau in eurer Nähe gibt, könnt ihr über diesen Link erfahren.

Serie: Unsere Zukunft - Leben mit dem Klimawandel

Wir besuchen Menschen in NRW, die bereits mit den Folgen des Klimawandels zurechtkommen müssen, die ihr Leben anpassen mussten. In Zukunft werden wir in vielen Lebensbereichen den Klimawandel merken. Landwirte müssen andere Sorten anpflanzen, Städte müssen anders geplant werden oder die Medizin muss sich auf neue Krankheiten einstellen. Wir stellen euch die Menschen vor, die mit den Chancen und Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt, zurechtkommen müssen und erzählen euch, wie er sich auf sie und am Ende auch auf uns auswirkt. Alle Infos gibt es hier über diesen Link.

Autoren: Joachim Schultheis & Leo Arrighy